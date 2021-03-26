Москва, , 13:16 — REGNUM Великобритания настроена на дальнейшую конфронтацию с Россией. Это подтверждает опубликованная Соединённым Королевством стратегия модернизации вооружённых сил страны. Об этом 26 марта на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Дипломат подчеркнула, что в МИД рассматривают публикацию «белой книги» и соответствующие заявления правительства Британии «как очередное подтверждение курса официального Лондона на политическое противоборство и конфронтацию».

«Это и есть настоящая агрессия», — отметила Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что у официального Лондона возобладает здравый смысл и инстинкт самосохранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованной 16 марта стратегии оборонной и внешней политики Великобритании до 2030 года, Соединённое Королевство увеличит ядерные силы для упреждения действий со стороны потенциальных противников. Так, количество боеголовок, которые находятся в распоряжении ВС страны, вырастет до 260. При этом ранее власти королевства намеревались оставить к середине 2020-х годов меньше 180 боеголовок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о таком решении Великобритании. По его словам, без всякого сомнения, подобные действия Лондона «вредят международной стабильности и стратегической безопасности». Он подчеркнул, что в качестве обоснования такого шага «была озвучена некая эфемерная угроза, исходящая от России».