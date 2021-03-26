Москва, , 13:16 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена для применения на территории Антигуа и Барбуды. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Антигуа и Барбуды», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что Антигуа и Барбуда стала 57-м на планете земля государством, в котором одобрен для применения российский препарат и добавляется, что регистрация вакцины «Спутник V» в стране была проведена «в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сообщение о смерти врача-гинеколога в Илийском районе Алма-Атинской области Казахстана из-за вакцины «Спутник V» не соответствует действительности.