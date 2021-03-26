Чебоксары, , 13:15 — REGNUM В Чувашии очередное судебное решение по факту фальсификации избирательных документов и итогов голосования. Обвиняемые признаны виновными, им назначены штрафы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашской Республике.

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Перед судом предстали бывший председатель и два члена одной из участковых избирательных комиссий (УИК) Урмарского района. Следствием установлено, что во время выборов 11 — 13 сентября 2020 года председатель УИК избирательного участка в селе Мусирмы поручила изготовить фиктивные заявления о предоставлении возможности жителям проголосовать вне участка. По данным правоохранителей, это сделано для искусственного завышения явки.

В управлении установили, что 141 бюллетень с поддельными подписями от имени 47 избирателей были опущены в ящики для голосования.

«Вышеуказанные бюллетени никто из избирателей не получал, участия в голосовании по ним не принимал», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2020 года проходили выборы главы Чувашии и выборы в органы местного самоуправления.

Фигурантов уголовного дела признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов»), ч. 1 ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования»). Им назначены штрафы от 68 тыс. до 244 тыс. рублей. Решением суда не вступило в законную силу.

Напомним, первое решение по делу о фальсификации избирательных документов суд вынес в марте 2021 года, назначив заместителю председателя Ибресинской территориальной избирательной комиссии 100 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам последних выборов в Чувашии возбуждено несколько уголовных дел. Помимо Урмарского района, следственное управление СКР вело следствие в Батыревском и Марпосадском районах. В ЦИК Чувашии заявляют, что причиной стало отсутствие «нормального контроля на этих участках».

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