Калуга, 26 марта, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В магазинах Калужской области отмечено подорожание капусты — на 4%, мясо кур — на 2,27% и молока питьевого стерилизованного — на 1,58%. Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

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Увеличились цены конфеты — на 2,2% и на пшено — на 1,3%. Минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 43,70 руб./кг, масла подсолнечного — 92,72 руб./кг. По сравнению с Брянском и Тулой в калужских магазинах наблюдаются максимальные цены на молоко питьевое пастеризованное и лук репчатый.

Одновременно в Калуге дешевле соседних областных центров продают мясные и овощные консервы для детского питания, масло подсолнечное, яйца куриные, сахар-песок, печенье, муку и гречку.