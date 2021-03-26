Челябинск, , 13:14 — REGNUM В двух торговых комплексах Челябинска 27 марта будут прививать от COVID-19. Это торговый город «Алмаз» и ТРК «Космос», сообщает региональный минздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

В первом привиться можно будет с 10:00 до 16:00 по местному времени, а во втором — с 12:00 до 16:00. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вакцинация проходила в комплексе «Город». За несколько часов там привились почти 200 человек.