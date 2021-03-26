Москва, , 13:13 — REGNUM В Кремле констатируют, что страны Запада приобретают всё большее постоянство в вопросе введения новых антироссийских санкций. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Санкционные устремления наших оппонентов, к сожалению, приобретают все большее и большее постоянство. Но в данном случае мы полагали бы, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключенных, осужденных были бы полным абсурдом», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что санкций нужно не ожидать, а быть к ними готовым.