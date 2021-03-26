Железногорск, Курская область, , 13:13 — REGNUM В Курской области на территории города Железногорска будет создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Третий полюс». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Создание ОЭЗ обсуждалось в ходе рабочей поездки министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова в Курскую область. 25 марта он посетил Михайловский ГОК имени А. В. Варичева. Делегация ознакомилась с производственными площадками предприятия, в том числе запущенным несколько месяцев назад новым дробильно-конвейерном комплексом и обжиговой машиной №3.

В особой экономической зоне в рамках проекта планируется создание завода по производству горячебрикетированного железа на базе сырья Михайловского ГОКа. Проектная мощность превысит два миллиона тонн в год. С представителями Минприроды обсудили вопросы строительства предприятия и экологическую составляющую.

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