Москва, , 13:11 — REGNUM В Москве проведут реконструкцию станций Дегунино и Бескудниково МЦД-1, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По её словам, также будет построена новая станция — Илимская. Проект позволяет повысить доступность диаметров для жителей столичных районов Отрадное, Лианозово, Алтуфьевский и Восточное Дегунино, москвичи будут обеспечены комфортным подвозом к станциям.

«В рамках реализации проекта будут произведена реконструкция платформ Дегунино и Бескудниково, а также построена новая — Илимская. Планируется создание комфортных условий для подвоза пассажиров к станциям МЦД», — сказала Княжевская.

Кроме того, планируется обустройство новых городских пешеходных маршрутов. Глава Москомархитектуры отметила, что ранее москвичи при пользовании диаметрами испытывали значительные неудобства.

В рамках проекта планируется построить проектируемые проезды №4052, №4648, №4376, №4376а, №5281, №2176, а также продлить Керамический проезд. Будут реконструированы Илимский, Поморский проезды, а также проектируемые проезды №2176 и №2257. Также в планах организация велосипедного движения и пешеходного прохода под железнодорожными путями.