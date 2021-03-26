Киев, , 13:16 — REGNUM В министерстве иностранных дел Китая внимательно следят за развитием событий на военно-промышленном предприятии «Мотор Сич», который был национализирован правительством Украины, заявила на брифинге 26 марта официальный представитель ведомства Хуа Чуньин.

Заявление китайского дипломата цитируют центральные украинские СМИ.

Как заявила Хуа Чуньин, в МИД Китая «приняли к сведению» соответствующие сообщения из Киева.

«Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решала связанные с этим вопросы», — заявила дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что 24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич», который находится в Запорожье, в соответствии с ранее утвержденным решением Совета национальной безопасности и обороны страны.

В августе 2019 года 50% акций «Мотор Сичи» выкупили китайские компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Xinwei Group, однако власти страны сначала остановили сделку, а потом аннулировали её. Против передачи завода китайским инвесторам выступают США, мотивируя свою позицию тем, что Китай не должен получить доступ к украинским военным технологиям.