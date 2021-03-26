Саранск, , 13:10 — REGNUM Мордовия получит для реализации мероприятий по борьбе с коронавирусом 285 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства в размере 3,5 млрд рублей будут направлены больницам и поликлиникам 12 регионов России, а также Байконуру. Такая поддержка позволит медицинским организациям компенсировать дополнительные расходы, связанные с оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно февральскому распоряжению правительства России, Мордовии было выделено 285,534 млн рублей на поддержку медицинских учреждений. Эти средства предназначены медорганизациям, которые осуществляют медицинскую помощь по программе ОМС (обязательного медицинского страхования).

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