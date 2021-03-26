Ташкент, , 13:10 — REGNUM Регулярное воздушное сообщение между Россией и Узбекистаном запустят с 1 апреля 2021 года, сообщили 26 марта в телеграм-канале консульского отдела посольства России в Ташкенте.

С 1 апреля планируется запустить один рейс в неделю между Москвой и Ташкентом. Авиарейсом смогут воспользоваться граждане Узбекистана и иностранцы с видом на жительство в республике.

В настоящее время авиационные власти России и Узбекистана согласуют даты выполнения рейсов. Все остальные авиарейсы останутся чартерными. Для покупки билетов на чартеры обязательно наличие оснований для въезда в Россию.

Ранее российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса разрешил возобновить авиасообщение с Венесуэлой, Германией, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

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