Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Губернатор штата Арканзас республиканец Аса Хатчинсон подписал 25 марта законопроект, запрещающий спортсменам-трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных мероприятиях, сообщает The Hill.

«Этот закон просто гласит, что спортсменки не должны соревноваться в каком-либо виде спорта с учеником мужского пола, если этот вид спорта предназначен для соревнований женщин», —заявил Хатчинсон в пресс-релизе.

«Как я уже говорил ранее, я согласен с намерением этого закона. Это поможет продвигать и поддерживать справедливость в женских спортивных мероприятиях», — добавил он.

На сегодняшний день подобные инициативы, выдвинутые членами Республиканской партии, рассматриваются в законодательных собраниях почти 20 штатах. Так, в марте губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в женских спортивных мероприятиях в государственных школах.

В свою очередь, законопроект столкнулся с противодействием со стороны нескольких правозащитных групп ЛГБТ. Human Rights Campaign, одна из крупнейших в стране групп по защите интересов ЛГБТ, отметила, что запрет коснется не только спортсменов-трансгендеров, но и всего нетрадиционного сообщества Арканзаса.