Самара, , 13:09 — REGNUM В России серийное производство первого отечественного электромобиля Zetta планируется запустить до конца 2021 года, заявил 26 марта министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«До конца года начнут (серийное производство). Всё будет зависеть от завершения опытно-конструкторских работ», — сказал министр во время рабочей поездки в технопарк «Жигулевская Долина».

Как сообщало ИА REGNUM, проект Zetta получил поддержку Минпромторга в 2017—2018 годах в виде субсидий в размере 285 млн рублей. Данная сумма пошла на научные исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Кроме того, компании был одобрен льготный кредит от Фонда развития моногородов на сумму 49,5 млн рублей.