Вашингтон, , 13:09 — REGNUM В сеть выложили трейлер с демонстрацией геймплея (игрового процесса) Samurai Warriors 5. Ролик был опубликован 26 марта на портале Game Rant.

Компании Omega Force и KOEI Tecmo в рамках онлайн-трансляции рассказали о проекте. Разработчики также показали несколько видео, которые дали поклонникам франшизы понять, что они могут ожидать от новой игры.

Samurai Warriors 5 (Sengoku Musou 5) является продолжением четвёртой части Samurai Warriors, релиз которой состоялся 20 марта 2014 года. Пятая игра серии выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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