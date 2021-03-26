Воронеж, , 13:08 — REGNUM Грубые нарушения законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан выявили прокуроры в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 26 марта старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Так, нарушения были выявлены в здании торгового центра «Аксиома» — оно не полностью оборудовано системой пожаротушения, кроме того, в ТЦ, а также в здании спортивной школы № 23 отсутствует второй эвакуационный выход. Нарушения были обнаружены также на территории рынка «Северный» — там расстояние между группами киосков и павильонов не соответствует нормативам. В спортивном комплексе «Арена Север» противоречит законодательству специальная программа вводного и первичного противопожарного инструктажа. Нарушения также были выявлены в спортивных школах №№ 7 и 26.

В отношении должностных лиц-нарушителей возбуждены дела об административном нарушении, руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

Накануне в России вспоминали погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018 года в результате пожара в ТЦ погибли 60 человек, из которых 37 — дети.