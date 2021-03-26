Москва, , 13:16 — REGNUM Позиция России заключается в недопустимости навязывания любым странам политического устройства. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 26 марта журналистам.

Он отметил, что каждая страна такая, какой её определяет народ. Навязывать какой-либо стране систему устройства, политическую или иную систему недопустимо.

«Это российское мировоззрение на международные дела», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Песков заявил, что Россия ценит культурные и гуманитарные обмены с другими государствами, но отвергает навязывание чужих ценностей.

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