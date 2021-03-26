Абакан, , 13:07 — REGNUM По состоянию на 26 марта в Хакасии прививки от COVID-19 сделали 20 252 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

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Уточняется, что обе дозы вакцины получили 15 990 жителей республики. В минздраве напомнили, что вакцинация проходит во всех муниципалитетах региона на базе медорганизаций.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 марта в Хакасии выявлено 21 769 носителей коронавируса, выздоровели 21 026 человек.

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