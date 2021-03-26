Балаковский район, , 13:13 — REGNUM В Саратовской области организована проверка после поступившей информации о горящей свалке шелухи подсолнечника в Балаковском районе. Установлено, что дым от неизвестной свалки распространился на находящийся рядом жилой сектор. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Местные жители добиваются устранения возгорания с начала марта. Сегодня, сюжет о данном происшествии вышел в эфире одного из федеральных телеканалов, где сообщалось, что в Балаковском районе рядом с тремя населенными пунктами уже несколько дней горит шелуха подсолнечника. Предположительно, это могут быть отходы маслоэкстракционного завода, расположенного неподалеку от села Малое Перекопное.

Следователи устанавливают владельца отходов, уничтожение которых происходит путем сжигания, а также степень негативного влияния на жителей близлежащих населенных пунктов и окружающую среду. «Предпринимаются меры к ликвидации возгорания и свалки отходов в целом. Следователями будут проверены сведения, прозвучавшие в телевизионном сюжете», — сообщает пресс-служба. Соответствующее решение примут по результатам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске с 13 марта пытались ликвидировать пожар на городском полигоне твёрдых коммунальных отходов. Изначально площадь возгорания составляла три тыс. кв. метра. Угрозы перехода огня на лесной массив не было.

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