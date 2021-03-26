Нейпьидо, , 13:07 — REGNUM Некоммерческая ассоциация политических заключенных зафиксировала 320 смертей, и почти 3000 человек были арестованы в результате протестов против военного переворота в Мьянме, сообщает Sindonews.

По данным правозащитных групп и местных СМИ, 90% жертв были застрелены, а четверть из них получили огнестрельное ранение в голову.

«Преступления против человечности совершаются каждый день», — говорится в заявлении некоммерческой ассоциации политических заключенных.

По данным гуманитарной организации «Спасите детей», более 20 погибших в Мьянме — дети.

По данным источника, почти 90% убитых в Мьянме — мужчины. Около 36% составляют люди в возрасте 24 лет и младше.

Как сообщало ИА REGNUM, королева красоты Мьянмы Хан Лэй выразила свою позицию в отношении военного переворота в стране.

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