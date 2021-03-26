Москва, , 13:07 — REGNUM Отсутствие временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края связано с тем, что президент РФ Владимир Путин определялся с кандидатурой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президенту потребовалось определенное время для того, чтобы принять решение», — сказал Песков.

По его словам, как только решение российского лидера «будет финализировано», Кремль сообщит прессе о врио региона.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента.