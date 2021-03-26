Киев, , 13:05 — REGNUM Санкции действующей власти, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении оппозиционных телеканалов, партий и отдельных политиков, были вполне прогнозируемыми, заявил в эфире «Первого независимого» 26 марта правозащитник Владимир Чемерис.

Эксперт отметил, что идёт давление власти не только на Владимира Медведчука и партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», но и на других участников политического процесса, в частности, «Партию Шария», других оппозиционеров, даже на политологов.

«К примеру, на политолога Юрия Дудкина, которого сейчас содержат в СИЗО просто за то, что он высказал свою точку зрения (речь идет о военно-политическом эксперте Юрии Дудкине, обвиненном в «причастности к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб», в отношении которого 25 февраля Печерским райсудом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. — прим. ИА REGNUM). На журналиста Руслана Коцабу, который полтора года просидел в СИЗО только за то, что высказал свое мнение. Все это, без сомнения, тактика Зеленского, который вопреки надеждам 73% украинцев на то, что будут изменения с девиза Порошенко «армия, вера, язык» на человеческую, демократическую политику, сделал всё наоборот», — заявил Чемерис.

С правозащитником согласен политолог, сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, который также был в эфире при обсуждении этой темы.

«Обыски — это очевидные политические репрессии в отношении общественной организации, которая связана с Медведчуком. Власть таким образом делает из Медведчука своего основного оппонента, который очевидно пойдет на выборы и будет противостоять Зеленскому в будущем президентском цикле. Не знаю, хорошо ли власть просчитала все риски, но, по всей видимости, вырисовывается именно такой сценарий», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 25 марта, Служба безопасности Украины сообщила о том, что следователи спецслужбы «продолжают досудебное расследование в отношении действий представителей общественной организации «Украинский выбор», подозревая их в содействии в 2014 году проведению референдума в Крыму. Сегодня же стало известно, что троим участникам движения «Украинский выбор», которое ранее возглавлял Виктор Медведчук, предъявили обвинение в государственной измене.