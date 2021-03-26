Нижний Новгород, , 13:04 — REGNUM Расходы бюджета Нижегородской области на 2021 год увеличены на более чем 2,5 млрд рублей и теперь достигают 224,9 млрд рублей. Соответствующие поправки в закон «О бюджете» приняло законодательное собрание региона.

При этом планируется, что доходы областной казны поднимутся лишь на 1,36 млрд рублей и в итоге должны будут составить 203,1 млрд рублей.

То есть дефицит бюджета области возрастет более чем на 1,1 млрд рублей и сложится на уровне 21,8 млрд рублей.

Также стало известно о том, что из федеральной казны выделили еще около 1,35 млрд рублей в поддержку бюджета Нижегородской области.

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