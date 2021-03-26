Москва, , 13:03 — REGNUM В Кремле не согласны с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Китай и Россия ведут с помощью вакцин «новую войну мирового типа». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

«Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», — сказал Песков.

Ранее создатели вакцины «Спутник V» также заявили о том, что процесс вакцинации должен оставаться вне политики.