Москва, , 13:03 — REGNUM Сегодня, 26 марта, цены на нефть отыгрывают вчерашние потери в 3,5%, прибавляя с открытия торгов около 1,5% и приближаясь к важному внутридневному уровню сопротивления $63,50−63,70 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Александр Розман.

«На нефтяном рынке сейчас действует сложная комбинация факторов, где, с одной стороны, есть поддерживающие цены форс-мажоры, на этот раз это полное закрытие Суэцкого канала из-за «случайно» севшего на мель огромного контейнеровоза Ever Green.

Именно это событие не позволило нефтяным котировкам пробить психологический рубеж в $60 за баррель Brent, открывая дорогу к $50,00.

А с другой есть негативные для нефтяных котировок внутриотраслевые данные, говорящие о росте запасов сырой нефти в США, и ухудшившаяся эпидемиологическая ситуация в Европе.

Так что цены на нефть уже шестой день подряд находятся в широком торговом диапазоне $60,00−65,00 за баррель Brent и никак не могут из него выбраться.

Судя по заявлениям представителей компании, которая администрирует логистику Суэцкого канала, работы по его открытию могут растянуться как минимум до следующей недели.

Эпидемиологическая ситуация в Европе за это время тоже вряд ли сильно изменится, так что можно констатировать высокую вероятность сохранения бокового коридора $60,00−65,00 за баррель Brent вплоть до заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 1 апреля.

Где, видимо и определится направление, в котором пойдут нефтяные котировки из своего торгового диапазона», — полагает эксперт.

Читайте также: Блокировка Суэцкого канала отразится на ценах на бензин