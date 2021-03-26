Ростов-на-Дону, , 13:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону не нашлось желающих приступить к строительству крупнейшей на юге России школы. На возведение общеобразовательного учреждения на 1 650 мест выделено почти 1,6 млрд рублей.

Желание приступить к реализации масштабного проекта изъявила лишь одна компания, однако её заявка не соответствовала необходимым требованиям. В частности, следует из открытых источников, обеспечительный взнос ООО «Донская строительная компания» в компенсационный фонд не соответствовал сумме контракта.

ИА REGNUM напоминает, что власти Ростова-на-Дону намерены приступить к строительству школы во втором квартале 2021 года. Проект был готов в 2020 году. Разместить объект предполагается в границах улиц Зорге — Мильчакова — Благодатной.

Ранее власти решили снести рынок «Привоз», расположенный на улице Зорге. Однако часть рабочих мест сохранили, на месте рынка появились торговые павильоны и небольшой торговый центр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону в течение полугода снесут рынок «Привоз»