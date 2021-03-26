Москва, , 13:01 — REGNUM Дочери президента РФ Владимира Путина привились раньше, чем сам российский лидер. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил», — сказал Песков.

Он ответил утвердительно на вопрос о том, была ли вакцина, которой привились дочери путина, отечественной.