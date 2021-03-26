Нейпьидо, , 13:03 — REGNUM Общее количество погибши в результате столкновений военных с участниками протестных акций в Мьянме с 1 февраля составляет 320 человек. Об этом 26 марта сообщает агентство Associated Press (АР).

Также уточняется, что за это же время в Мьянме 2981 житель страны был арестован или приговорен к лишению свободы.

При этом 22 марта правозащитники заявили о 250 погибших в результате протестов, а 23 марта военные подтвердили гибель лишь 164 протестующих, выразив в связи с этим сожаление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Индонезии и Сингапура призывали военных Мьянмы прекратить насилие против демонстрантов.