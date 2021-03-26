Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM По итогам февраля 2021 года на вторичном авторынке Санкт-Петербурга было продано на 2% больше легковых машин с пробегом, чем за тот же период прошлого года. Об этом 26 марта сообщает «Автостат».

Так, в прошлом месяце жители Северной столице перепродали 12 тыс. подержанных машин. Среди них 376 экземпляров Ford Focus, 371 автомобиль Volkswagen Polo, 277 штук Hyundai Solaris и 248 единиц Skoda Octavia.

Кроме того, в феврале были проданы в Санкт-Петербурге подержанные модели KIA Rio (245 ед.), Opel Astra (196 ед.), Volkswagen Tiguan (155 ед.), Volkswagen Passat (152 ед.), Mercedes-Benz E-Class (145 ед.) и BMW 5-Series (144 ед.).

Напомним, в феврале 2021 года продажи новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге упали на 2,5%, 6,9 тыс. экземпляров.

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