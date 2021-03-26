Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Евросоюз разочарован провалом переговоров между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиции, которые проходили в Тбилиси при участии представителя Евросовета Кристиана Даниэльсона. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 26 марта сообщил журналистам посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

«Не секрет, что первый раунд переговоров был разочарованием в том смысле, что не было достигнуто соглашение, которое ЕС считает важным для Грузии и её прогресса», — сказал дипломат.

Он отметил, что Даниэльсон приедет в Тбилиси ещё раз, чтобы понять, есть ли шанс для выхода из политического кризиса в Грузии, и смогут ли власти и оппозиция прийти к компромиссу для выхода из политического кризиса.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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