Москва, , 12:58 — REGNUM Вопрос жалоб на здоровье российского блогера необходимо задавать представителям ФСИН. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы вчера с вами уже фактически эти же вопросы обсуждали. Это не тема администрации президента, это вопрос ФСИН», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день имеют место быть «частные какие-то жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей, и осужденных», однако о системных проблемах в системе ФСИН Кремль не знает.

Песков ещё раз подчеркнул, что это вопрос, который касается системы исполнения наказаний.