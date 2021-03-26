Калининград, , 12:58 — REGNUM

Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ обнародовала кадры из Калининградской области, на которых показан процесс извлечения из воды Куршского залива Балтийского моря вертолета Ка-32, потерпевшего крушение 25 марта.

Видеозапись сделана в ночь на 26 марта, вскоре после того, как стало известно о крушении воздушного судна в пяти километрах от берега, повлекшем гибель механика-инструктора и травмы двух других членов экипажа, которые были спасены и доставлены в больницу Скорой медицинской помощи Калининграда.

возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета КА-32 в акватории Куршского залива Калининградской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Напомним, 25 марта вертолет Ка-32, принадлежащий МЧС, упал в воду около 20:40 мск в ходе выполнения учебно-тренировочного полета вблизи береговой линии Полесского района Калининградской области. На борту находился экипаж в составе трех человек: командир воздушного судна, второй пилот и инженер механик-инструктор. Последний погиб, а командир воздушного судна и второй пилот с сотрясением головного мозга и обморожением организма доставлены больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«В настоящее время рассматриваются две версии произошедшей трагедии — нарушение правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа и внештатная чрезвычайная ситуация», — отметили в СЗСУ на транспорте СК России.

Запланирован комплекс мероприятий по извлечению воздушного судна из Куршского залива.

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