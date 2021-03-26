Москва, , 12:59 — REGNUM Исследования популяционного иммунитета к коронавирусу показывают, что в Москве антитела G на данный имеют около 43−44% жителей. Об этом 26 марта сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью «РИА Новости».

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«Это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», — заявила она.

По словам вице-мэра, в городе на данный момент первым компонентом вакцины против COVID-19 привито порядка миллиона человек. Причем вторую прививку сделали из них уже около 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, среди жителей столицы, госпитализированных с COVID-19 возросла доля пожилых москвичей.

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