Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Риск преждевременной смерти у женщин в среднем повышается на 19%, если они имели несколько выкидышей или если потеря ребёнка происходила в начале репродуктивного периода. К таким выводам по результатам исследования, опубликованного в научном журнале The BMJ, пришли американские учёные.

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Специалисты изучили данные медицинских наблюдений ста тысяч жительниц США за период с 1993 года по 2017 год. Также при исследовании учитывались такие факторы, как питание и образ жизни.

Было установлено, что связь между преждевременной смертью и выкидышем наблюдалась в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (48%). При этом такой связи в случаях с преждевременной смертью от рака не наблюдалось.

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Ученые полагают, что выкидыш может быть ранним фактором риска для здоровья женщин, включая преждевременную смерть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа учёных из Сиднейского университета (Австралия) выяснила, быстрая ходьба способствует снижению риска преждевременной смерти — в среднем на 20%, а для пожилых людей — практически наполовину.