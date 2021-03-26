Сочи, Краснодарский край, , 12:57 — REGNUM В Краснодарском крае гостиницу «Олимпийская» продали по цене, которая оказалась в 30 раз ниже его фактической стоимости. По факту злоупотребления полномочиями руководством ОАО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс» Следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, вопрос о продаже коммерческой организации здания гостиницы «Олимпийская» стоимостью более 466 миллионов рублей был рассмотрен советом директоров ОАО летом 2016 года. Сделка и её сумма, в соответствии с требованиями законодательства, была одобрена собранием акционеров ОАО 29 июля 2016 года.

«Несмотря на это, в тот же день неустановленные лица из числа руководства санатория, злоупотребили своими полномочиями и заключили с коммерческой организацией договор купли-продажи здания за 15 миллионов 100 тысяч рублей, после чего имущество было отчуждено по существенно заниженной цене. В результате у общества образовалась кредиторская задолженность в размере более 256 миллионов рублей, что привело к его последующему банкротству», — говорится в сообщении СК.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что 10% акций пансионата находились в собственности края. В настоящее время следователи устанавливают всех лиц, причастных к совершению преступления.