Ульяновск, , 12:57 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило количество выявленных случаев заражения, составив 110 и 99. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 26 марта, всего в Ульяновской области официально подтверждён 50 321 случай заражения SARS-CoV-2, из них за последние сутки выявлено 99 носителей инфекции.

Вылечились 46 952 пациента, в том числе за последние сутки выписаны 110 человек. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 2426 пациентам.

Кроме того, за последние сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с коронавирусом. Всего скончались 943 человека.

Отметим, что в Ульяновской области возобновлена работа поезда здоровья «От рождения до успешного старения». Консультативный прием жителей проводят специалисты ведущих областных учреждений здравоохранения: кардиолог, невролог, офтальмолог, онколог-уролог, фтизиатр.