Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM Свердловскому областному онкологическому диспансеру подарили оборудование для маломобильных пациентов. Об этом сообщается в соцсетях.

Ранее в городской думе Екатеринбурга сформировалась медицинская фракция для помощи отдельным больницам и поликлиникам. Диспансеру приобрели два кресла-коляски, 15 пульсоксиметров и кресло для забора крови. С просьбой о закупке оборудования обратились волонтёры ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй».

Помощь онкодиспансеру оказал один из депутатов. Служба сопровождения в учреждении появилась недавно, но потребность в ней была уже давно.

«Больные один на один с диагнозом не остаются, если они обращаются за помощью — они ее получают», — заявила заместитель главы реготделения ассоциации онкопациентов Наталья Лебедева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отказались от аутсорсинга скорой помощи. Водители, ранее переведённые к аутсорсеру, вернутся в штат с 1 апреля 2021 года.

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