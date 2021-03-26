Москва, , 12:55 — REGNUM В первый же день затора в Суэцком канале оказалось заблокировано 2,6 млн баррелей российской нефти, а это около 160 млн долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«К непосредственным последствиям можно отнести временное снижение экспорта различной продукции по каналу, например нефти и зерновых, — сказал Алиев. — В первый день 2,6 млн. баррелей российской нефти временно заблокированы в связи с этим событием. Это около 160 млн долларов. Частичные перебои в поставках и изменение сроков поставок привели к росту цен. Но по факту более масштабное влияние на цены будет зависеть от времени блокировки канала. К другим факторам рынок пока приценивается».

По его мнению, временное закрытие Суэцкого канала не будет иметь серьезных последствий, так как решение проблемы не должно потребовать много времени.

«Более длительная блокировка канала поспособствует росту цен на нефть до уровня 70 долл., но это будет временно, — сказал Алиев. — Такой случай пока можно отнести к форс-мажору, но это сигнал, что в долгосрочной перспективе надо иметь резервные варианты и искать пути совместного решения таких проблем. Россия может рассмотреть альтернативные маршруты. Таким маршрутом в долгосрочном периоде может быть путь через российские северные морские пути».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Алексей Зубец заявил, что ситуация в Суэцком канале показала, что этот морской путь не так надежен, как считалось ранее.

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