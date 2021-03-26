Белгород, 26 марта 2021, 12:59 — REGNUM Экспедиция Русского географического общества пройдёт через Белгородскую область, сообщили 26 марта в пресс-службе правительства региона. Участники похода посетят пять населённых пунктов в четырёх муниципальных районах.
Масштабную экспедицию «РоссиЯ — 2021» проводят образовательный центр «Сириус», Русское географическое общество и Федерация спортивного туризма. За 283 дня участникам предстоит преодолеть 34 тысячи километров и посетить 50 российских субъектов. В их числе населённые пункты Белгородской области — Айдар, Валуйки, Сурково, Дубовое и Октябрьский.
Белгородскую область путешественники посетят с 5 по 9 апреля.