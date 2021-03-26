Москва, , 12:54 — REGNUM Рубль 25 марта обновил четырехмесячные минимумы, после чего перешел к коррекции, снимая локальную перепроданность, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня, 26 марта, пара доллар/рубль продолжает отступление от пиков в районе 76,45 руб. Открывшись гэпом вниз, котировки тестируют зону 75,50 руб., пробой которой расчистит дорогу к 75 руб.

Российская валюта получила передышку после агрессивных распродаж, спровоцированных на этой неделе целым рядом негативных факторов, от геополитики до хаоса на нефтяном рынке.

В конце торговой недели на мировые рынки пришло улучшение настроений — инвесторы переключились на покупки подешевевших акций, снова воодушевившись надеждами на восстановление мировой экономики и победу над пандемией, которая снова охватила Европу.

Оживление спроса на риск в свою очередь затормозило подъем защитного доллара, что сыграло на руку рублю и попутно нефти. Впрочем, черное золото остается волатильным и неустойчивым, а потому выступает далеко не лучшим ориентиром на данном этапе.

Вероятно, повышенная неопределенность на рынке нефти будет сохраняться до тех пор, пока противоречивые слухи о заторе в Суэцком канале не сойдут на нет.

Резкие колебания котировок провоцируют неоднозначные сигналы для рубля, которые преимущественно игнорируются рынком, тем более что внимание игроков сейчас направлено на геополитику.

Воспринимать текущее восстановление курса нашей валюты как предвестник разворота не стоит. После обещания Джо Байдена ввести санкции против российского госдолга инвесторы воздерживаются от активных покупок.

Эта тенденция будет сохраняться вплоть до прояснения истории с новыми ограничениями со стороны Вашингтона. Иными словами, рубль с большой долей вероятности будет продаваться на попытках роста», — считает эксперт.

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