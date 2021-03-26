Киев, 26 марта, 2021, 12:56 — ИА Регнум. На Украине в очередной раз перенесли заседание суда по делу об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины. Об этом сообщило 26 марта издание Шарий.net.

Russianname Олесь Бузина

Поводом для отмены ближайших двух заседаний стала болезнь судьи. В издании отметили, что за прошедшие шесть лет суд разобрал два тома уголовного дела из 25.

«Мать убитого журналиста Валентина Павловна опасается, что такими темпами расследование затянется на десять лет, а ей самой уже 82. Сама она уверена в вине подозреваемых и понимает, что они просто ждут её смерти», — отметили журналисты.

Напомним, 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве был убит известный украинский журналист и писатель Олесь Бузина. В совершении убийства подозреваются двое участников гражданской войны на Украине — Андрей Медведько и Денис Полищук.

Напомним, ранее в МИД РФ указали на недопустимую ситуацию, связанную с безопасностью журналистов на Украине. В ведомстве отметили отсутствие прогресса в расследовании громких убийств журналистов, включая убийство Бузины.