Москва, , 12:53 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации не видит ничего критического для кредитных учреждений при выходе из регуляторных послаблений, принятых из-за пандемии. Об этом 26 марта сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.

Она напомнила, что с 1 апреля прекратят свои действия послабления ЦБ в отношении возможности не создавать резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам, а с 1 июля — по кредитам, предоставленным физическим лицам и малому и среднему бизнесу. Нет ничего критического при выходе из послаблений для большинства банков, уточнила Полякова.

«Но это касается исключительно тех, у кого до пандемии все-таки не было критичности запаса капитала и не было такого существенного объема накопленных проблемных активов», — цитирует ее ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система РФ готова к выходу из регуляторных послаблений, действующих до 1 июля 2021 года.

Она добавила, что послабления в 2020 году высвободили для банков 1 трлн рублей, что можно сравнить с расширением кредитования на 10 трлн рублей.

Банковская система достойно прошла минувший год, поддержала экономику РФ. Сейчас экономика возвращается к нормальному функционированию, а Банк России — к решению отложенных на фоне пандемии задач.

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