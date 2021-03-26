Нур-Султан, , 12:51 — REGNUM Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев не планирует уходить в отставку из-за петиции адвокатов. Об этом глава ведомства заявил 26 марта на пресс-конференции.

Он также отказался комментировать петицию на имя президента республики Касым-Жомарта Токаева. Подписавшиеся призывают отправить главу минюста в отставку из-за законопроекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

«Закон об административных процедурах запрещает мне комментировать содержание», — сказал Бекетаев. Он отметил, что закон обсуждался публично весь 2020 год, и никакой секретности в его содержании нет.

Министр отметил, что проект закона защищает интересы клиентов адвокатов, юрисконсультов и обычных граждан. Кроме того, документ направлен на развитие саморегулирования в сфере защиты прав граждан.

«Тезис о том, что минюст хочет контролировать всё и вся, не соответствует действительности», — сказал Бекетаев.