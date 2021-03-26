Стокгольм, , 12:49 — REGNUM Шведская студия Experiment 101 объявила о начале сбора предзаказов на игру Biomutant. Анонсирующий ролик она опубликовала 25 марта на twitter-странице проекта.

Разработчики отметили, что геймеры, заказавшие игру сейчас, получат класс Наёмника, обладающего уникальным сочетанием способностей. Стоит отметить, что в комментариях под публикацией многие пользователи стали критиковать компанию за подобный шаг. В ответ на это администрация аккаунта сообщила, что те игроки, которые приобретут копию Biomutant после релиза, тоже получат возможность разблокировать этот класс.

https://twitter.com/Biomutant/status/1375085284040323072

Релиз Biomutant запланирован на 25 мая 2021 года. Это будет ролевая экшен-игра, действие которой будет происходить в постапокалиптическом открытом мире. Стоит отметить, что это первый проект Experiment 101.

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