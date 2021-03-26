Москва, , 12:49 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не испытывает давления после того, как стал второй ракеткой мира. Об этом 26 марта он рассказал порталу We Love Tennis.

«Я наслаждаюсь моментом. Я не чувствую давления, кроме того давления, при котором мне нравится выигрывать матчи», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Медведев поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В 2021 году Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Джоковичу. В марте он стал победителем турнира в Марселе. Всего на его счету десять титулов на турнирах ATP.

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