Чебоксары, , 12:48 — REGNUM В Чувашии вылечились от COVID-19 ещё 44 человека, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 26 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 22 572 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 48.

Победили болезнь 20 597 человек, из них за сутки выписаны 44 пациента. В целом доля выздоровевших в республике составила 91,25%. В настоящее время диагноз COVID-19 поставлен 790 пациентам.

Кроме того, в Чувашии умерли от COVID-19 ещё шесть пациентов. Всего в республике скончались 1185 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что в марте из стационара Городского клинического центра выписан 69-летний пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, осложненную тяжелой двусторонней пневмонией. У него было поражено 35% лёгких, состояние отягощали ишемическая болезнь сердца, гипертония, цереброваскулярная болезнь. Мужчину перевели на ИВЛ, через двое суток его состояние стабилизировалось. В настоящее время он переведен на амбулаторное лечение.