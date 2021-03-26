Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки прививку от COVID-19 получили 2,6 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 марта.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 117 278 человек, за сутки — 2 630. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 84 966 человек, за сутки — 3 375», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области число желающих принять участие в прививочной кампании превышает 30 тысяч человек. Однако темпы вакцинации напрямую зависят от поставок антиковидной вакцины.

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