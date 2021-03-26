Йошкар-Ола, , 12:47 — REGNUM В Марий Эл в текущем году планируется приватизировать 133 газопровода, которые находятся на балансе республики. Протяженность сетей составляет 183 км, объекты оцениваются в сумму около 170 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам главы мингосимущества региона Алексея Плотникова, в первый лот для продажи включен 51 газопровод.

«В отношении этого лота подготовлена техническая документация, осуществлён кадастровый учёт газопроводов, их охранных зон, утверждены границы публичных сервитутов», — отметил министр и добавил, что сейчас уточняется рыночная стоимость объектов. Планируется выставить их на торги во второй половине апреля.

Второй лот будет состоять из 82 газопроводов протяженностью 160 км.

Все мероприятия по приватизации газопроводов планируется завершить до 1 сентября.

«Планируемый эффект от приватизации двух лотов газопроводов по предварительной оценке составит около 170 млн рублей в доход бюджета республики», — уточнил Плотников.

Отмечается, что в основном газопроводы были построены в 2000-х годах потребительскими кооперативами, в настоящее время уже несуществующими либо оставшимися после ликвидации предприятий, в том числе в результате банкротства. Сейчас эти работы завершены, муниципальными образованиями инициирована процедура признания данных объектов бесхозными.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром в течение пяти лет планирует направить на газификацию Марий Эл около 4 млрд рублей инвестиций. Об этом стало известно по итогам совещания глава республики Александра Евстифеева и генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова в ноябре прошлого года. На эти средства до 2025 года планируется строительство еще 17 объектов в шести муниципальных районах, что позволит газифицировать 58 населенных пунктов, подключить к системе газоснабжения 3870 домовладений и перевести на природный газ 16 котельных. Правительство Марий Эл обязуется построить внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью 177 км.

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