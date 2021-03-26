Бангкок, , 12:47 — REGNUM Таиланд снял запрет на петушиные бои в связи с сокращением числа случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Петушиные бои — одна из самых популярных азартных игр в различных регионах Таиланда. Правительство запретило петушиные бои из-за опасений, связанных с распространением коронавируса. Это беспокойство возникает из-за того, что обычно петушиные бои собирают большое количество зрителей на одной арене.

Таиланд запретил петушиные бои, когда в середине декабря в стране произошло резкое увеличение числа случаев заражения коронавирусом с 5000 до 28 000.

Как сообщало ИА REGNUM, власти двух курортных островов, Таиланда подготовили планы по досрочному открытию регионов для въезда иностранных туристов уже с июля 2021 года.

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