Москва, , 12:45 — REGNUM Россия не намерена вступать в некую «мировую войну» из-за вакцины, о которой заявляет президент Франции Эммануэль Макрон. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

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«Отставание Европы в производстве собственных вакцин от коронавируса, которое признает глава Франции, никоим образом не связано с успехами России в создании и производстве наших препаратов. Но на Западе стало плохой привычкой во всех бедах винить Россию, особенно когда речь идет о собственных неудачах и промахах политиков западных стран», — сказал Железняк.

Россия, в первую очередь, нацелена на защиту жизни и здоровья российских граждан и обеспечение всех жителей страны необходимым количеством отечественного препарата от коронавируса.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».