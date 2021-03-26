Симферополь, , 12:45 — REGNUM Известного крымского блогера Александра Талипова обвинили в сексуальных домогательствах сразу две девушки. Они направили заявления в МВД.

«Написала заявление я, написала заявление еще одна пострадавшая девушка. Заявление о сексуальных домогательствах. Статья 133 Уголовного кодекса РФ (Понуждение к действиям сексуального характера). Заявление написали вчера. Приложили доказательства, приложили скрины, аудиозаписи, фотографии», — цитирует «Крыминформ» одну из заявительниц.

Девушка пожаловалась журналистам, что в течение года терпела домогательства со стороны блогера, так как нуждалась в его помощи как юриста. В похожей ситуации, по её словам, оказалась и вторая девушка.

«Я призываю, чтобы другие женщины, которые прошли это, тоже откликнулись. Мы должны дать отпор. Я считаю, что количество жертв — гораздо больше, чем мы вдвоем», — призвала через СМИ девушка.

Сам Александр Талипов уже отреагировал на обвинения постом в Facebook. Он написал, что «в рамках ранее опубликованной клеветы, мною было подано заявление о преступлении в полицию», однако в возбуждении дела изначально было отказано. После жалобы в прокуратуру отказ в возбуждении дела по факту клеветы «отменен в виду необоснованности, проверка продолжается».

Отметим, что Талипов является известным в Крыму блогером, нередко его критика направлена в адрес крымских властей. Так, именно Талипов опубликовал письмо «Аэрофлота» о неподобающем поведении на борту самолёта пассажира бизнес-класса Евгения Кабанова — заместителя председателя правительства Крыма.